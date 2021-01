Ludmilla Radchenko sempre bellissima, nonostante il passare degli anni: l’ex modella e attrice immortalata su Instagram, davvero provocante

Tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila è stata una delle modelle più affascinanti del pianeta, nonché personaggio televisivo e attrice amatissima e affascinante nel nostro paese. Parliamo di Ludmilla Radchenko, la cui bellezza ha segnato davvero un’epoca. Da alcuni anni, è tornata però ad una delle passioni di gioventù, l’arte, che le sta regalando diverse soddisfazioni. Può vantare diverse esposizioni in tutto il mondo e uno studio a Milano sulla pop art. La pittura assorbe nuovamente le sue giornate, insieme alla vita familiare: sposata con la ‘Iena’ Matteo Viviani, ha due figli.

Ludmilla Radchenko, fascino senza tempo: sguardo di ghiaccio e che fisico

Tutto questo non influisce minimamente, tuttavia, sul suo fascino, che rimane sempre ragguardevole. Anche a 42 anni, l’ex modella russa mantiene una bellezza mozzafiata. E ce lo dimostra in uno scatto in cui possiamo osservare in primo piano quello sguardo che tanto a lungo ha lasciato senza fiato nelle sue apparizioni televisive e cinematografiche. Ma c’è di più: Ludmilla è senza veli e conferma di avere ancora oggi un fisico suadente e invidiabile.

Lei stessa scherza sulla sua età – ‘Categoria Milf’, scrive nella didascalia – ma continua a raccogliere ancora adesso like in quantità. Una bellezza come la sua non si dimentica, mai.