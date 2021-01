Kim Kardashian, sexy e acrobatica, il reggiseno non regge le curve: straripante – FOTO

Kim Kardashian scopre il lato acrobatico e sexy del suo repertorio artistico. Una “bomba” incontenibile per i fan, allibiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Non ci sono più aggettivi per descrivere le qualità da sexy lady di Kim Kardashian. La superstar del web e del cinema sotto le stelle non ha battuto ciglio nel dimostrare a tutti, le qualità nascoste, sinora ignote al pubblico.

L’imprenditrice statunitense e super “socialite” non vive un periodo particolarmente felice, a causa del divorzio imminente con il marito West Kanye. Una parentesi abbastanza “sconcia” delle ultime ore per Kim, sempre impeccabile che sia con o senza intimo. L’assenza della fede matrimoniale all’anulare sinistro testimonia effettivamente la rottura definitiva (?) del rapporto sentimentale.

Sul web è già scoppiato il sondaggio per l’accaparramento di un patrimonio economico “indefinito”, da dividere tra figli e parenti. Anche se Kim, come testimoniano le foto su Instagram ha cercato di soppiantare le “cicatrici” del rapporto coniugale, con la solita ed inimitabile sensualità

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini, dècollète ed eleganza top ad oltranza: non ve ne pentirete – FOTO

Kim Kardashian, posa a “cavalcioni” sul divano ad “S”: un sogno ad occhi aperti per i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

LEGGI ANCHE —–> Mavina Graziani e la foto a gambe incrociate in primo piano, da infarto

Nonostante si dibatta su un argomento piuttosto critico a livello sentimentale, Kim Kardashian non ne vuol sapere di mettere un freno alla propria intimità ultra sensuale. La regina assoluta delle star statunitensi non sbaglia un colpo e la testimonianza più bella e concreta arriva direttamente dalla piattaforma Instagram, dove vanta ben 200 milioni di follower.

Un impero di “likes”, che certamente hanno contribuito a rendere unica l’icona di una star, “modello” per le altre “colleghe”, in forte ascesa mediatica. Una bellezza monumentale spicca ormai giornalmente tra collant succinti e intimi mozzafiato, che mettono in rislato la parte migliore di sè.

Come se non bastasse, Kim ha cercato di dimenticare anche il suo fallimento matrimoniale, mostrando a tutti, le sue doti acrobatiche e sexy. Una “pantera” a cavalcioni su un divano a forma di “S” fa sognare i follower ad occhi aperti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Uno schianto dal punto di vista fisico, ornato da un reggiseno nero e aderente, all’interno del quale, le curve strabordanti fanno una fatica immensa a trattenersi. Un colpo da “night club” per Kim Kardashian, sempre riconoscente ad un pubblico costantemente in delirio