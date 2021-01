Laura Cremaschi esagerata su Instagram, sexy outfit e scollatura profonda

Laura Cremaschi fa cadere la mandibola ai suoi followers con degli scatti infuocati: scollatura sbottonatissima

La bonas di Avanti Un Altro, solita a postare foto sensualissime e bollenti, non ha mancato all’appuntamento con il social. Appare in alcune foto sbalorditive che richiamano fantasie erotiche comuni in tanti uomini.

Nota per la sua bellezza esplosiva come le sue forme, è amatissima dal pubblico che la segue su Instagram, tanto da renderla una star del Web, con 986 mila seguaci su Instagram.

Tentatrice di un’edizione di Temptation Island, non ha bisogno del programma per apparire in queste vesti. Infatti Laura è una tentazione vivente a cui non ci si può esimere dal cascarci.

Laura Cremaschi e l’outfit da bomba sexy su Instagram

Laura Cremaschi fa letteralmente impazzire i suoi fan con un outfit irresistibile, al limite del sostenibile. In una salopette di jeans lunga e aderente, sbottonata oltre il suo prosperosissimo seno, conquista e stordisce. Il look richiama il mondo dei motori e delle officine, e la bergamasca esce dai calendari riposti negli armadietti che vedono le modelle come oggetti di sensualità, per diventare lei stessa il meccanico sexy.

La tuta valorizza la sua silhouette come se fosse un abito da sera a sirena. Disegna le sue forme in una perfetta clessidra, che potrebbe far scorrere all’infinito polvere al suo interno prima che si distolga lo sguardo da lei.

Ma Laura sa osare molto di più, come la foto postata in bikini in questi giorni. Costume intero sgambatissimo esibisce gambe toniche e fianchi perfetti. Ma non basta, perchè l’ampia scollatura non lascia spazio all’immaginazione per quello che riguarda il lato A da infarto.

Abbronzatura dorata, capelli biondi lucenti, sorriso malizioso appena accennato e lo sguardo che è puro incanto. Incredibile.