“Olimpiadi cancellate? Non è vero”: Tokyo e CIO smentiscono la falsa voce

Il Comitato Olimpico Internazionale smentisce la chiusura dei giochi olimpici tramite dichiarazione alla CNN.

Japan’s Prime Minister, Yoshihide Suga insists the 2021 Olympics will go ahead despite the COVID-19 pandemic. #olympics #staysafe pic.twitter.com/gslGLVCjd4 — Fourth Television (@4thTelevision) January 22, 2021

Oltre alla smentita da parte del Governo giapponese; oggi, 22 gennaio, è arrivato puntuale anche il comunicato ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale. Per l’esecutivo di Tokyo e il CIO, la notizia relativa alla cancellazione definitiva delle Olimpiadi di Tokyo durante la stagione estiva per emergenza coronavirus è assolutamente “una notizia falsa.” Creata nel 1984 da Pierre de Coubertin, l’organizzazione non governativa riferisce che tutte le parti stanno difatti collaborando per corroborare con successo l’organizzazione i Giochi Olimpici questa estate. Secondo la CNN, numerosi funzionari olimpici si sono affrettati a negare e contraddire le previe affermazioni riportate dal notiziario britannico The Times.

“Desideriamo smentire ogni falsità scritta nell’articolo”

The Japanese government is determined that the Tokyo Olympics will go ahead, organizers said Friday, following an unconfirmed report that cancellation of the Games might be imminent. https://t.co/M4l9PH7ORO — CNN (@CNN) January 22, 2021

“Desideriamo smentire ogni congettura riportata nell’articolo” – afferma il vicecapo di gabinetto nipponico Manabu Sakai in una conferenza, pur sottolineando la potenzialità relativa alla decisione dell’esecutivo di Tokyo. La pandemia continua a circolare a ritmi rapidi e imprevedibili; pertanto, “fino a quel momento non potremo dare certezza.” – precisa il politico nipponico -“Noi continueremo comunque a proseguire con l’organizzazione dei Giochi Olimpici.”.

Durante la sessione parlamentare, il premier Yoshihide Suga ha riferito che il governo si sta mobilitando per implementare speciali misure di prevenzione anti-Covid, in modo da favorire il normale svolgimento delle Olimpiadi, organizzate secondo alti livelli di sicurezza pubblica. Ieri, in un’intervista all’agenzia Kyodo, il presidente del comitato olimpico Thomas Bach ha invece assicurato che i Giochi Olimpici si faranno: non esiste al momento un piano B, anche se si sta pensando a un’ovvia riduzione del numero degli spettatori.

IOC statement on media reports regarding Tokyo 2020 pic.twitter.com/647pj5mx9U — IOC MEDIA (@iocmedia) January 22, 2021

Durante la sessione in parlamento lo scorso venerdì mattina, Suga ha infine ricordato l’importanza iconica dei Giochi Olimpici, quale “simbolo dell’umanità che supera i rigidi vincoli del virus.” Le Olimpiadi sono anzitutto un’opportunità per mostrare al mondo la ricostruzione del Giappone dopo catastrofi devastanti come il terremoto e lo tsunami del 2011.

