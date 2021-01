Un elicottero su cui viaggiavano dei membri della Guardia Nazionale USA si è schiantato al suolo: nessun sopravvissuto.

Una tragedia quella registratasi nella giornata di mercoledì a Mendon nei pressi della città di Rochester nello stato di New York. Un elicottero da evacuazione medica con a bordo dei membri della Guardia Nazionale si è schiantato al suolo nel corso di un’esercitazione. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, il motivo per il quale mezzo sia stato coinvolto in questo incidente non è ancora chiaro: aperte le indagini per ricostruire la dinamica.

USA, elicottero da evacuazione medica si schianta al suolo

All’interno dell’elicottero da evacuazione medica schiantatosi al suolo vi erano tre membri della Guardia Nazionale. Nessuno di loro è sopravvissuto riporta la redazione della CNN. Una tragedia, quella registratasi ieri intorno alle 18:30 nei pressi di Mendon che ha visto precipitare UH-60 Black Hawk.

La notizia, riporta la stampa locale, è stata commentata dallo sceriffo della contea Todd Baxter il quale ha espresso il proprio cordoglio per la prematura dipartita dei tre uomini definiti come grandi americani. Ha riferito che ad assistere alla scena vi sarebbero stati alcuni testimoni, i quali si sarebbero immediatamente attivati contattando i soccorsi. A loro dire il velivolo, che stava effettuando un’esercitazione, avrebbe iniziato ad emettere degli strani rumori provenienti dal motore a cui sarebbe seguito un drastico abbassamento di quota sino all’impatto con il suolo.

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando anche la Federal Aviation Administration, la quale ha dichiarato di voler far chiarezza sull’accaduto. Le foto della scena sono state divulgata dai giornali del posto: nelle immagini si vedono i resti dell’elicottero sparsi in un campo innevato.

Nei palazzi delle istituzioni per la grave perdita subita dal Paese le bandiere sono state issate a mezz’asta in segno di cordoglio. Una tragedia su cui adesso bisognerà far chiarezza.