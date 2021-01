Carolina Stramare manda in tilt i social con una foto al limite dell’immaginabile, spacco inguinale e scollatura profonda: uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina è nata a Genova ma cresciuta a Vigevano, si è diplomata al liceo linguistico per proseguire gli studi all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo. Il suo obbiettivo era diventare designer e aiutare il padre con l’azienda di arredamenti familiare. Consapevole di essere dotata di una bellezza fuori dal comune, il suo sogno è sempre stato posare.

Inizia a lavorare come modella, fino alla partecipazione nel 2019 a Miss Italia, aggiudicandosi il primo posto: la conferma dei meriti, ma anche l’inizio di una fiorente carriera.

Carolina Stramare, un outfit da infarto: pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Una bellezza incredibile quella che contraddistingue Carolina, al pari di famosissime top model internazionali. Modella di successo, è attiva anche su Instagram, il suo profilo infatti conta 195 mila followers, ha postato una foto che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Si mostra in tutta la sua perfezione indossando un abito in satin che catalizza l’attenzione. Una dea che passeggia per la città, e regala la sua bellezza ai passanti. Spacco estremo che scopre le gambe infinite e toniche, esaltate da un sandalo lucido con tacco alto, e la scollatura profonda esibisce un seno esplosivo. Un corpo pazzesco, ma il viso magnetico è il suo vero marchio di fabbrica.

Lineamenti come disegnati da un artista, le labbra rosa spiccano sulla carnagione dorata. Lascia senza fiato lo spettatore, incanta e seduce, anche negli scatti più disadorni dove regna semplicemente il suo sguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La modella infatti posta dei primi piani capaci di spaccare lo schermo. Distintivo il contrasto tra i capelli castano scuro e gli ammalianti occhi verdi, che brillantissimi spiccano in qualsiasi tipo di luce. Il commento di un utente ne esemplifica l’unicità: “tra le donne più belle al mondo“.