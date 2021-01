Melissa Satta incantevole in mezzo alla neve, che spettacolo – FOTO

Melissa Satta incantevole in mezzo alla neve, che spettacolo. La velina ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Melissa Satta è una delle showgirl più amate della nostra televisione. La sua carriera è cominciata quando ha esordito come valletta nel 2005 sul piccolo schermo, ma la vera e propria notorietà è arrivata con il ruolo di velina a Striscia la Notizia. L’anno successivo ha cominciato anche la sua carriera da attrice, partecipando alla fiction Il giudice Mastrangelo 2 e al film Bastardi. Negli anni successivi ha cominciato a lavorare anche come conduttrice.

Melissa Satta bellissima nell’ultimo filmato pubblicato su Instagram

Ha lavorato come conduttrice in noti programmi come Primo e Ultimo, lavora pure come modella per brand importanti di beauty e di moda in America. Dal 2013 al 2018 è stata il volto femminile del talk calcistico di Italia Uno Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Negli anni è stata molto seguita per le sue storie d’amore con diversi uomini del mondo dello spettacolo come Bobo Vieri, Daniele Interranti e poi lui, Kevin Prince Boateng.

I due sono stati sposati per tre anni e hanno avuto Maddox, il frutto del loro amore. Maddox è un bambino bellissimo e tanto amato dai suoi genitori, che gli stanno sempre accanto e cercano di non fargli mai mancare niente, nonostante la loro separazione che avrebbe potuto scombussolare tutto.