Shaila Gatta, il make up la rende bellissima: e il corpetto esplode – FOTO

Shaila Gatta in un primo piano su Instagram dove emerge tutta la sua bellezza, il fascino della super velina non è solo nel trucco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Sensuale oltre ogni misura, Shaila Gatta già da qualche anno lascia senza fiato. La napoletana classe 1996 è un vero capolavoro, come velina a Striscia la Notizia si è fatta riconoscere ed amare dai suoi fan, ormai numerosissimi. Una bellezza sconvolgente ed accattivante che ogni volta, sui social network, non fatica a raccogliere una vera e propria pioggia di like.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Shaila Gatta da capogiro sdraiata sul bancone Di Striscia la Notizia – FOTO

Shaila Gatta, la velina fa sognare: il fascino della semplicità esplosivo al tempo stesso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Shaila Gatta, intimo nero di pelle: la FOTO bollente fa salire la temperatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Un fascino che va oltre il trucco, come ci mostra lei stessa in un selfie in primo piano davvero notevole. Shaila si mostra dopo una seduta di trucco, spiegando di apprezzare quando quest’ultimo non è eccessivo, mettendo in risalto il viso senza stravolgerlo. Non si può che essere d’accordo e infatti la semplicità risulta un’arma vincente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Nel selfie risalta anche, al solito, la fisicità prorompente di Shaila, che si esibisce in un corpetto che contorna perfettamente il suo fisico sinuoso. L’attenzione dei fan si accende e non potrebbe essere altrimenti. Il colpo finale lo da’ il suo sorriso, irresistibile.