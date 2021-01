Vitamina D: ecco la lista dei 10 alimenti che ne contengono di più

73 ricercatori francesi hanno consigliato l’integrazione della vitamina D, ottimo alleato del vaccino contro il Covid-19.

Secondo un numero crescente di ricerche scientifiche, l’integrazione di vitamina D nella dieta quotidiana potrebbe aiutare a ridurre l’infezione da SARS-CoV-2. Lo hanno annunciato 73 specialisti francesi attraverso un comunicato pubblicato lo scorso 8 gennaio dall’Ospedale universitario di Angers (CHU Angers), città della Francia occidentale. Per i ricercatori, insieme al vaccino, il particolare ormone steroideo potrebbe infatti ridurre il rischio di sviluppare forme gravi di malattia da Covid-19.

Nell’articolo scientifico, gli esperti consigliano la distribuzione di vitamina D specialmente tra i casi più a rischio di ipovitaminosi D (insufficienza di vitamina D). Tra questi vi sono gli anziani dagli 80 anni in su o persone con infermità. Inoltre, durante le stagioni invernali l’intera popolazione ne risulta carente a causa della scarsa esposizione ai raggi solari. Se il sole è la fonte primaria della vitamina D, quali sono allora gli alimenti più ricchi? Scopriamolo insieme.

Strong @tcddublin research leading to impact –

“More than 71,000 Scots given 4 months’ free #VitaminD after doctors & health campaigners say the vitamin can help the immune system & support a patient’s fight against coronavirus.” @RoseAnnekenny1 @EamonJL https://t.co/sVQkN45i1l

— TILDA (@tilda_tcd) January 16, 2021