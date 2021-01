La splendente attrice e conduttrice televisiva italiana condivide con i suoi 292.000 followers uno scatto sublime!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

La Ranieri, sulla didascalia del post, scrive: “There’s always light if we are brave enough to see it“. Tradotto significa: “C’è sempre luce se abbiamo il coraggio di vederla“.

Nella foto la vediamo con indosso una morbida pelliccia color beige, che con le mani stringe vicino al collo, come per riscaldarsi.

Ha un make-up naturalissimo ed un’espressione del volto molto spontanea. I capelli sono mossi ed infilati all’interno del cappotto.

Lo scatto ha ottenuto più di 8.000 mi piace e 110 commenti: super apprezzato!

Luisa Ranieri ed il suo rapporto con il padre: “…è troppo tardi per recuperare!“

Nel corso di un’intervista, Luisa Ranieri racconta un po’ della famiglia in cui è cresciuta: “Sono cresciuta in una famiglia matriarcale. Sono cresciuta in mezzo alle donne e alle sei sorelle di mia madre che aveva lasciato mio padre, con grande scandalo, a fine anni ’70. Papà si era trasferito al Nord non riuscendo ad accettare fino in fondo la fine della storia. Se ne andò presto, quando avevo solo ventiquattro anni“.

Successivamente spiega meglio il difficile rapporto con il padre: “Un rapporto complesso, rarefatto, distante. Da bambina non ti fai troppe domande e se te le poni, magari non sono quelle giuste“.

E ancora: “Mi sono accorta di quanto mi sia mancato, e mi è mancato tantissimo, soltanto dopo, quando ti restano solo i ricordi ed è troppo tardi per recuperare“.