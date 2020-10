Luisa Ranieri sul set , bella e splendente in abiti mai visti – FOTO

Luisa Ranieri, la bellissima attrice appare in una versione inedita; impegnata sul set de “Il Commissario Lolita” in abiti da scena che vengono occultati a causa, probabilmente, del brutto tempo.

Luisa Ranieri informa spesso i numerosi follower di Instagram sui suoi progetti lavorativi, questo ultimo scatto ne è un esempio: impegnata sul set de «Il commissario Lolita», l’attrice sarà la protagonista della fiction tratta dai romanzi della pugliese Gabriella Genisi. Le riprese dovevano iniziare a marzo ma a causa della pandemia non è stato possibile riprendere se non qualche mese fa. Nella foto si vede chiaramente una Luisa Ranieri coperta e con un’addetta alla regia che le tiene l’ombrello per non farla bagnare, pare proprio che il maltempo abbia fatto sospendere momentaneamente le riprese. Lo scatto appena postato tuttavia ha suscitato delle critiche. Qualcuno avrebbe accusato l’attrice; non viene apprezzato il fatto che la Ranieri avesse un’addetta della troupe a tenerle l’ombrello.

Luisa Ranieri, lo scatto suscita una polemica social

Quello di farsi tenere l’ombrello per riparare quando si hanno due bellissime mani attaccate al corpo… Beh… Mi sa di qualcosa di assurdo nel 2020..scrive una follower infastidita. Ma subito viene smentita da numerosi commenti che spiegano come tutto sia organizzato nei dettagli e che ogni membro della troupe ha la sua precisa mansione; nelle pausa tra una ripresa e l’altra, l’attore meno si muove meglio è …altrimenti c’è un bisogno continuo di ritocchi al trucco e parrucco, di sistemazione degli abiti o addirittura di cambio d’abito così risponde un follower agli attacchi verso l’attrice. Non tarda ad arrivare la risposta della diretta interessata, Luisa Ranieri: Si chiama troupe perché è un insieme di gente che lavora nella stessa direzione fare un film nei tempi stabiliti .

Impegnata sul set di Lolita, la Ranieri appare più sexy che mai; in barca a piedi scalzi. Un minidress aderente nero che risalta che sue curve. Semplicemente stupenda.

