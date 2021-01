Accusato del reato di atti osceni in luogo pubblico, multa salata per un 36enne veneto

A Cittadella è stato multato un 36enne per atti osceni nel parcheggio di un centro commerciale, attendeva giovani donne per masturbarsi

Le videocamere di sorveglianza del centro commerciale “le Torri” di Cittadella, Vicenza, lo hanno sorpreso appieno e ore rischia una multa di 10mila euro per il reato di atti osceni in luogo pubblico. È accusato di questo reato un uomo di 36 anni, artigiano G. A., residente proprio nel comune dove sono avvenuti i fatti.

Nel parcheggio del centro commerciale diverse persone lo avevano segnalato alle autorità temendo che potesse mettere in atto furti o danneggiamenti alle auto in sosta. Il suo atteggiamento furtivo avevano insospettito non solo i clienti che si recavano lì per la spesa ma gli stessi residenti della zona. In realtà la sua presenza era da imputare ad “altri motivi”.

Si masturba nel parcheggio del centro commerciale davanti alle clienti

Come detto il luogo dove si è svolto il fatto è il parcheggio del centro commerciale “Le Torri” a Cittadella: dopo le segnalazioni ricevute copiose negli ultimi giorni sono finalmente giunti oggi i militari dell’Arma per bloccare l’uomo.

Diversi inoltre gli accertamenti visionati tramite i filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso del park che hanno mostrato una realtà ben diversa da quella che si credeva all’inizio: il 36enne infatti si mimetizzava tra le vetture e si masturbava al passaggio delle giovani donne clienti che si recavano all’interno del centro.

Ora per lui è scattata una multa salata di 10mila euro e una denuncia per atti osceni in luogo pubblico che lo porterà davanti ad un giudice se dovesse reiterare il reato.