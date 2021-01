Beautiful, anticipazioni 23 gennaio: Hope pensa di aver convinto Thomas a cedergli la custodia di Douglas, ma lui pone una condizione.

La festa di Halloween si è rilevata l’occasione perfetta per svelare le carte in tavola. La corte di Shauna nei confronti di Ridge si è fatta sempre più spietata, mentre Steffy si è goduta la compagnia di Liam senza Hope nelle vicinanze. Brooke tuttavia è preoccupata: teme che la figlia stia correndo un grosso rischio nell’avvicinarsi eccessivamente a Thomas. Le più grande delle sorelle Logan ne parla con Donna, che – se possibile – sembra ancora più inquietata di lei.

Beautiful, anticipazioni 23 gennaio: Ridge chiama Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy parlerà francamente con Liam, facendogli notare quanto sia inquietante questo atteggiamento morboso di Hope nei confronti di Douglas. La ragazza ritiene che il bambino possa essere l’unica fonte di salvezza e redenzione del fratello e non vuole che gli venga portato via. Nel frattempo Brooke mente a Ridge sulle reali intenzioni della figlia. Per quanto sia preoccupata per Hope, la Logan ritiene che il suo piano abbia un perché e decide dunque di non tradire il suo segreto.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Thomas è sempre più propenso a cedere la custodia di Douglas ma ad una condizione: Hope deve trascorrere la notte con lui. Una firma alle carte dell’adozione in cambio di sesso… la ragazza sarà disposta a tanto?