Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 gennaio: la spia

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 gennaio: Luciano e Clelia parlano della gravidanza a Federico, ma…

Gabriella è ad un punto di svolta: potrebbe lasciare Cosimo per Salvatore, ma qualcosa la trattiene. Beatrice scopre invece che Marta è sterile e questo, per qualche motivo, sembra cambiare le carte in tavola, soprattutto perché Vittorio è evidentemente preso da lei, a tal punto da non riuscire nemmeno a rispondere alla lettera della moglie. Nel frattempo al Paradiso arriva anche una buona notizie: Clelia è incinta. La capocommessa e Luciano aspettano un bambino, ma a questo punto non sarà più tanto facile mantenere il loro piccolo segreto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 gennaio: Gabriella è in una brutta situazione

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che la morte del padre di Cosimo inciderà non poco sul suo rapporto con Gabriella. La ragazza continua a tormentarsi al ricordo di quel bacio scambiato con Salvatore ed al contempo è sempre più convinta di non poter lasciare il futuro marito a se stesso nel momento del bisogno. Intanto al grande magazzino Beatrice vede Agnese e Giuseppe litigare e capisce che il rapporto tra i due è più malato di quanto sembri.

Rocco, trattenuto da Maria, si dimentica dell’appuntamento che ha con Irene e la ragazza ne rimane profondamente delusa.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Luciano e Clelia comunicheranno a Federico della gravidanza ed il ragazzo ne sarà entusiasta. Peccato che proprio in quel momento qualcuno starà spiando la scena. Che il segreto dei due sia ora in pericolo?