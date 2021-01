Marika Fruscio esplosiva con seno incontenibile: pazzesca – FOTO

Marika Fruscio accende l’entusiasmo sui social network con uno primo piano da favola: curve al vento e follower in delirio

La showgirl e giornalista sportiva, Marika Fruscio ha davvero superato ogni aspettativa sensuale, su Instagram. Difficile per i follower resistere ad un fascino così esuberante, da far venire i brividi lungo la schiena. Ha iniziato la carriera nel segno di una top model di valore, sfociata poi nel mondo delle apparenze, grazie alle qualità da “portatrice” di buone notizie. Nasce nel “fertilissimo” e ricco di opportunità, terreno lombardo, ma il suo cuore vira diritto in direzione dell’amore e di un’intimità rovente.

Come molte dive dello spettacolo ama mettersi in mostra, in quanto predilige davanti alle telecamere una sensualità esplosiva. Partecipa a diversi concorsi di bellezza in “dolce” avvenire e si afferma come regina assoluta di “Escile“, dove ha partecipato anche la supermodella slovacca, Lucia Javorcekova.

Un biglietto da visita niente male per una donna che ha fatto della sua passione, il calcio, sponda azzurro-Napoli

Marika Fruscio, i “dolci” pensieri a “Casa Mia”: “Conviene fare così”

Il talento da giornalista sportiva di Marika Fruscio è da tenere in forte considerazione, in un mondo ultra sensuale come quello in cui viviamo. Ogniqualvolta la squadra di Gattuso si esibisce alla sa maniera, ne giova anche lei, l’amatissima tifosa del “ciuccio” napoletano che le ha colpito il “cuore” sin dal principio, per storia e tifo.

Inutile che ve lo diciamo che il giocatore preferito in assoluto è il grande “Pibe De Oro”, Diego Armando Maradona, che in occasione della scomparsa ha voluto omaggiare, attraverso dediche e messaggi “strappalacrime”.

La maggiore testimonianza di Marika, sotto i riflettori la troviamo direttamente sui social e in particolare su Instagram, dove vanta 762 mila follower, estasiati da una bellezza sempre in fase esplosiva.

“Quando in tv c’è poco da vedere…conviene scrivere”. Questo è il monito lanciato nell’ultima ora dalla sensualissima Fruscio che ha deciso di praticare la sua passione, a modo suo. Ovvero con una posa da 100 e lode, in cui è immersa nei propri pensieri, senza accorgersi di offrire ad un pubblico in delirio, il meglio del suo esuberante repertorio di forme.

Gambe e curve al vento, che nell’occasione “rubano” la scena al contesto e fanno sognare i follower ad occhi aperti, per una Marika “on fire”, sempre attenta a questi particolari