L’influencer e showgirl Miriana Trevisan è sublime “come la Luna”: si fotografa sdraiata sul letto, con indosso solo un body intimo.

Nella didascalia del post, la Trevisan scrive: “La donna è come la luna. Alcune notti è d’argento, altre notti è d’oro“.

Ciò che colpisce di più è il body intimo che indossa: è nero, con un tessuto di pizzo sulla parte del davanzale e ha delle trasparenze sul ventre.

Il trucco è osé quanto l’abbigliamento e la posa dello scatto: è marcato sia sugli occhi, che sulle labbra, con un appariscente rossetto rosso.

La foto, in mezz’ora, ha superato i 1.000 like e i 50 commenti.

Miriana Trevisan è la sua grande carriera: ecco i retroscena delle sue esperienze più belle!

Nel corso di un’intervista rilasciata a Non è la Rai, Miriana racconta al pubblico un po’ delle sue migliori esperienze fatte durante lo sviluppo della sua carriera: a Striscia ho avuto modo di farmi conoscere dal grande pubblico e mi sono divertita moltissimo. A La corrida mi sono divertita ancora di più. Lì per la prima volta mi fecero sentire davvero una star, una diva d’altri tempi: ero coccolatissima, riempita di attenzioni, avevo uno stilista personale che mi confezionava gli abiti su misura e c’era molta attenzione intorno a me. Anche Pressing è un’esperienza che ricordo con piacere”.

E ancora: “Non è la Rai è stato un sogno, una favola che ti ribalta completamente la vita, mentre in Uomini sull’orlo di una crisi di nervi ho dovuto tirar fuori una femminilità che forse non sapevo neanche di avere”.