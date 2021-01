Nuova tragedia legata a TikTok, un 17enne muore schiacciato sotto un treno

Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un treno in Pakistan: si era sdraiato sui binari mentre girava un video da pubblicare su TikTok

Una nuova tragedia, sempre legata a TikTok, è avvenuta ieri in Pakistan a poche ore dalla morte a Palermo di una ragazzina di 10 anni in seguito ad una challenge sul social.

Un 17enne, Hamza Naveed, è morto a Rawalpindi travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TitTok. Il giovane si era sdraiato sui binari mentre un amico lo riprendeva allo scopo di immortalarlo in un video da diffondere sui social.

L’arrivo però improvviso di un convoglio non gli ha lasciato scampo e lo ha investito in pieno. Inutili i soccorsi giunti repentini sul posto allertati subito dall’amico che filmava la scena. In Pakistan non sembra un caso isolato: solo il mese scorso nella provincia di Sindh, una 18enne è morta in circostanze analoghe.

Challenge su TikTok, il caso di Antonella Sicomero

Questo nuovo tragico evento emerge dopo la morte di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni deceduta ieri per asfissia a Palermo in seguito a una challenge su Tik Tok. La piccola è rimasta ricoverata diverse ore all’ospedale “Di Cristina” del capoluogo siciliano prima che i medici ne accertassero la morte cerebrale.

La ragazzina avrebbe partecipato ad una gara lanciata sul noto social network che consisteva in una prova di resistenza prolungata di soffocamento. Secondo le ricostruzioni Antonella ha agganciato l’estremità di una cintura a un termosifone e l’altra attorno al proprio collo, troppo stretta la morsa che in poco tempo le ha fatto perdere i sensi. È stata una delle sorelline minori a trovarla e a lanciare l’allarme ma inutile la corsa all’ospedale.

Ora però iniziano ad emergere alcuni punti oscuri sulla vicenda, come il fatto che la Challenge su TikTok a cui avrebbe partecipato, e chiamata Blackout Game, non circolerebbe in rete ormai da moltissimi anni, e in rete non esistono riferimenti concreti, fotografie o video di altri giovanissimi che vi avrebbero partecipato.

Nel frattempo gli inquirenti stanno continuando le indagini che potranno avere un epilogo diverso anche in base all’esito della stessa autopsia.