Beautiful, anticipazioni 24 gennaio: Hope resiste alle avance di Thomas. Liam è preoccupato per Steffy… ma non solo.

Thomas ha fatto una proposta sconcertante ad Hope: la custodia di Douglas in cambio di sesso. Il ragazzo è convinto che ben presto la ragazza capirà di aver fatto un errore ad allontanarlo e cadrà di nuovo tra le sue braccia. Per far sì che questo accada, Thomas è disposto persino a sacrificare l’unica cosa che gli è rimasta al momento: la paternità di Douglas. Brooke, che ancora non sa niente di una simile proposta, si dimostra incredibilmente angosciata per la sorte della figlia e si sfoga con la sorella Donna. Nel frattempo, Liam e Steffy hanno trascorso Halloween insieme come una vera famiglia.

Beautiful, anticipazioni 24 gennaio: Hope resiste a Thomas

