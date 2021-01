Romina Power a sorpresa allarga la famiglia, il retroscena

Romina Power ha condiviso con i fan su Instagram una notizia entusiasmante, la sua famiglia si allarga: la gioia è incontenibile

Romina Power, che si trova nelle tenute di Al Bano a Cellino San Marco, da quando è iniziata la quarantena non ha più lasciato l’Italia. Fatto eccezionale per lei, che ha sempre viaggiato molto, soprattutto negli ultimi anni tra la California e l’Italia.

Tuttavia l’artista internazionale non si è dichiarata rattristata da questa reclusione forzata. Anzi, ha affermato di aver riscoperto la meditazione, trasformando il periodo in un momento di riflessione.

Non solo, ne ha anche approfittato per vivere attimi di condivisione in famiglia, come trascorrere il tempo ai fornelli insieme al figlio, accendere il fuoco e godere delle piccole cose.

Romina Power e la splendida notizia: si allarga la famiglia

Purtroppo l’amatissima cantante nel corso della pandemia ha anche dovuto affrontare una grave perdita, infatti pochi giorni prima di Natale ha perso una parte importante della sua vita. Si tratta di Cutie, il suo cagnolino a cui era molto affezionata. Per Romina è stato un duro colpo, erano tanti anni che le teneva compagnia.

Ma nel ricordo che conserverà per sempre del suo amico a quattro zampe, ha deciso di compiere un gesto meraviglioso che ha condiviso sui social. La gioia di Romina è incontenibile e la trasmette subito ai fan che quotidianamente la seguono.

La cantante ha adottato una nuova cucciola di nome Nala ed è con estremo orgoglio che la presenta su Instagram, con tanto di diapositiva. La foto sprigiona tenerezza, scalda il cuore dello spettatore e accende una luce al suo interno. All’istante si comprende quanto gli animali siano anime preziose da proteggere, con la loro presenza costante nelle nostre vite e l’affetto incondizionato che ci donano.

A tutti è risaputo l’amore che Romina Power nutre per gli animali. Nel corso dell’anno scorso si è battuta per la storia del toro Casimiro, salvato dal mattatoio. Si è esposta sui social per cercare una nuova casa che lo accogliesse, proponendosi di pagare le spese di viaggio.