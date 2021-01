Gli stivaletti bianchi di Melissa Satta sono la scarpa più cool dell’Inverno 2021

Ora che li abbiamo scoperti, li mettiamo e non li togliamo più per tutto l’inverno.

Questo è l’effetto che fa il nuovo paio di stivaletti bianchi che le fashion victims hanno adocchiato ai piedi di Melissa Satta.

Anche tra i look adatti alla montagna può uscir fuori qualche idea di nuovo outfit da appuntarsi e poi sfruttare alla prima occasione disponibile. E non necessariamente ad alta quota.

Dopo gli abbinamenti eccentrici di Dua Lipa, quelli più semplici di Charlotte Casiraghi, gli outfit Prada delle sorelle Kendall e Kylie Jenner, ecco il turno di Melissa Satta.

La showgirl e modella italiana ci aveva fatte già innamorare delle sue sneakers, ma ora ha deciso di tornare su Instagram con le scarpe invernali più belle della stagione.

Satta, dopo la separazione da Boateng, ha trascorso dei momenti di relax sulla neve con la sua amica Simona Salvemini. Ed è proprio in questo caso che ha deciso di mostrare ai suoi oltre 4 milioni di follower un look a prova di freddo e neve.

Gli stivaletti bianchi di Melissa Satta: accessori per l’Inverno 2021

Uno snow-look già diventato un trend del momento.

Ma la verità è che uno stivaletto bianco può essere indossato, a prescindere al meteo, in qualsiasi periodo dell’anno.

Un modello di scarpa che ci fa innamorare (e rilassare!) per la sua versatilità.

Più pesanti per il freddo o in versione più leggera per le stagioni più calde, gli stivaletti bianchi si prestano ad essere abbinati tanto ad abiti lunghi e floreali quanto a completi sportivi o in denim.

Nel caso di Melissa Satta, completano un outfit montano donando un tocco di contemporaneità e street style.

Quelli indossati dalla modella hanno la suola nera carrarmato e le stringhe rosse in netto contrasto con il bianco della calzatura, trasmettendo un senso d’energia e ribellione.

In questo look che ha postato sul suo profilo Instagram, l’influencer li ha abbinati ad un paio di jeans skinny scuri, un maglione nero a collo alto, un cappello di lana, occhiali da sole e, tocco contemporaneo in contrasto con il resto, un maxi bomber bianco, lungo fino alle caviglie e firmato The North Face.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Prendete appunti e lasciate che questo outfit così cool che ci ha presentato Melissa Satta vi sia d’ispirazione tanto per i vostri weekend in montagna quanto per i look street style di giornate più fredde.