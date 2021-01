Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 25 Gennaio

Accadde oggi. Il 25 Gennaio è il 25° giorno del calendario gregoriano. Mancano 340 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 25 Gennaio si celebra la conversione di San Paolo, evento narrato negli Atti degli Apostoli. Segna l’adesione al cristianesimo di Paolo di Tarso.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 24 Gennaio

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 23 Gennaio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Voglia di storia (@vogliadistoria)

1533 – Enrico VIII d’Inghilterra sposa la seconda moglie Anna Bolena

1554 – Viene fondata la capitale San Paolo in Brasile

1817 – Debutto de “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini

1858 – La “Marcia nuziale” di Mendelssohn diventa musica tradizionale da matrimonio dopo essere stata suonata durante lenozze della figlia della regina Vittoria con il principe ereditario di Prussia

1890 – Nellie Bly completa il suo viaggio attorno al mondo in 72 giorni

1905 – In Sudafrica ritrovato il diamante più grande del mondo, il Cullinan

1938 – Nasce la cantante Etta James

1939 – Nasce il cantautore Giorgio Gaber

1947 – Muore il criminale Al Capone

1958 – Nasce lo scrittore Alessandro Baricco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toni Servillo (@toniservillo)

1959 – Nasce l’attore Toni Servillo

1961 – Esce La carica dei 101, film di animazione di Walt Disney

1964 – Fondata l’azienda Nike, Inc.

1971 – Charles Manson viene condannato all’ergastolo

1978 – Nasce la reale monegasca Charlene Wittstock

1981 – Nasce la cantante Alicia Keys

1982 – Nasce la cantante Noemi

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

1985 – Incisa, per l’iniziativa USA for Africa, la canzone “We Are the World”

2016 – Muore il ricercatore universitario italiano Giulio Regeni