Jacopo Zenga, figlio di Walter e Elvira Carfagna: “Mi ha sempre esortato a vedere papà”

Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri c’è stato un confronto tra Nicolò Zenga e suo fratello Jacopo dopo le dichiarazioni mendaci su Walter

Un’altra puntata scoppiettante quella vissuta ieri dai telespettatori di “Live – Non è la D’Urso” trasmessa su Canale Cinque che è ritornata sul tema legato all’assenza come padre di Walter Zenga. Nelle ultime settimane in studio si sono alternati diversi ospiti per difendere e criticare il diretto interessato, accusato ricordiamo, lo scorso 5 gennaio dal figlio Andrea che si trovava nella casa del GF Vip, di assenteismo: “Lui non c’è mai stato, ci sono stati mia madre e mio fratello per me“.

Alcuni giorni dopo sempre Andrea e Nicolò, figli di Walter, sono stati anche ospiti della trasmissione della D’Urso e hanno rimarcato la cosa. I due fratelli hanno infatti criticato Zenga per la mancata presenza in questi anni, soprattutto dopo la separazione dalla madre Roberta Termali.

Jacopo Zenga, primo figlio di Walter Zenga e della sua prima moglie Elvira Carfagna, dopo aver parlato con il fratello Andrea al GF Vip ha spiegato ieri in studio il rapporto con il padre. “Walter mi ha lasciato quando si è innamorata di Roberta Termali. Jacopo ha sempre visto Walter, ha fatto il papà. Anche con me si è comportato bene”, afferma la prima moglie di Zenga.

L’incontro tra i due fratelli Jacopo e Andrea Zenga in studio

Jacopo spiega la sua versione dei fatti a Barbara che lo preme per sapere cosa pensa della faccenda: “Con mio papà non vivevo il quotidiano ma mi ricordo che lo vedevo. Abbiamo un bel rapporto costruito negli anni, nonostante gli alti e i bassi”, ha aggiunto.

Come si è comportata Elvira? Chiede Barbara. “Mi ha sempre esortato a incontrare mio papà e non ha mai fatto ostruzione”, ha commentato, motivo per il quale ha sempre avuto un buon rapporto con lui. Jacopo qualche giorno fa infatti era entrato nella Casa del GF per chiarirsi con il fratellastro Andrea riguardo ciò che era stato detto sul discorso fatto dai due al suo matrimonio.

“Non mi sono innervosito, semplicemente quando gli è stato chiesto del padre ha ammesso di aver avuto un saluto fugace ma non è stato così”, dice Jacopo. Poi arriva in collegamento video Andrea e i fratelli possono chiarirsi nuovamente: “C’era stata un’interazione un po’ diversa dal semplice saluto fugace ma sono sicuro che tu non l’abbia detto in mala fede. Sono tuo fratello maggiore, un papà e sono figlio: non precluderti alcun tipo di rapporto che tu possa instaurare con papà negli anni”.

Per Andrea invece nessuna replica o giustificazione verso il padre: “Io non ho mai detto a nessuno che per 34 anni sono andato d’accordo con mio padre. I problemi li ho superati, magari abbiamo due caratteri diversi”.