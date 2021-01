“Affari Tuoi”, rifiutano la proposta e accade l’impensabile

Durante l’ultima puntata di “Affari Tuoi – Viva gli Sposi”, una coppia rifiuta la proposta sorprendente del “dottore”: che rammarico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da notizie_tv_21 (@notizie_tv_21)

Quanto rammarico nell’ultima puntata di “Affari Tuoi – Viva gli Sposi”, il game show televisivo, capitanato da Carlo Conti. Ritorna a far “rumore” dunque, un palinsesto Rai che aveva dato dispiacere ai telespettatori, a causa di programmazioni più efficienti a livello “odiens”.

Oggi “Affari Tuoi” è ritornato a far breccia nel cuore degli speranzosi e degli altruisti, in una versione del tutto innovativa. Il “game show” di Rai 1 stavolta si concentra sulle coppie di sposi, in dirittura d’arrivo con il fatidico “sì”. E allora qual miglior tentativo, se non quello di sperare nel pacco “vincente” e regalare ad entrambi i componenti, un matrimonio indimenticabile?

La direzione della Rai ha rispolverato il programma dei “pacchi”, richiamando all’attenzione i vip del mondo dello spettacolo e di coloro che hanno risentito degli effetti della pandemia e da un punto di vista lavorativo e da uno privato

“Affari Tuoi – Viva gli Sposi”, dal sogno alla magra consolazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_TV (@ascolti_tv01)

L’ultima puntata di “Affari Tuoi – Viva gli Sposi” si è consumata nel peggior modo possibile, per la coppia di partecipanti. Si tratta di Elena e Jacopo, due realtà giovanili che stanno per affrontare i preparativi, in attesa di coronare il sogno più bello della propria vita.

Questo è il leitmotiv del nuovo contest di Rai 1, capitanato da Carlo Conti, reduce dagli “abissi” del coronavirus. Il presentatore fiorentino si è complimentato con la coppia per la grande “cavalcata” ad “Affari Tuoi”, ma un piccolo “intoppo” blocca la strada di Elena e Jacopo, verso il paradiso più prosperoso, in termini di ricchezza.

Pur di mantenere “fede” al proprio pacco, il “numero 1” della serata, che rimanda alla data di nascita della figlia hanno dovuto dire “addio” ad una vincita di 150 mila euro. La sfida a tu per tu con quello della Vip, Serena Autieri ha riservato solo rammarico, alla coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da elebodina (@eleninamazzu)

Eppure il “dottore” al telefono aveva intimato più volte ad Elena e Jacopo, di “riflettere e credere nel valore dei numeri”. Loro, invece hanno preferito puntare sulla sorte del pacco, assegnatogli dalla redazione e al termine di una lunghissima riflessione hanno scoperto che lì sotto si nascondeva un valore economico di “soli” 25.000 euro