Avete visto le foto su Instagram di Nicole Minetti? Il suo fisico fa impazzire, ma cosa fa oggi l’ex politica? Scopriamolo insieme

Addio al mondo politico, Nicole Minetti gira pagina e cambia per sempre la sua vita. Non è la prima volta che questo accade, visto che in passato da igienista dentale è diventata una politica. Oggi la donna è un‘influencer di successo e su Instagram è seguita da quasi venticinque mila follower che non perdono occasione di commentare e mettere like alle sue foto. Impossibile resistere ai suoi scatti che fanno il giro del web anche se sui social non è spuntato ancora il segno blu che la rende a tutti gli effetti un personaggio pubblico.

Nicole Minetti su Instagram: avete visto che fisico?

Quello della Minetti è un profilo tutto da scoprire. Il suo fisico fa impazzire il web che piano piano sta conoscendo tutte le sue forme e sta entrando in punta di piedi nel suo mondo. Nicole è una donna dalle mille sfumature e ogni giorno non perde l’occasione per farsi notare e si scopre sotto tanti punti di vista. Il passato tra lo scandalo Ruby e la politica è ormai accantonato, l’influencer ha adesso un solo obiettivo: mostrare tutta la sua bellezza al pubblico di Instagram. Ci sta riuscendo secondo voi?

Gli attributi non le mancano sicuramente, ha tutto quello che serve per puntare in alto. Le sue forme, la sua sensualità e quel sorriso particolare riusciranno a farle conquistare la spunta blu a cui tanto ambisce? Non ci resta che aspettare.