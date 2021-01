Alessandra Mussolini cambia vita: “Lascio la politica”. Poi la rivelazione

Alessandra Mussolini ha deciso di lasciare la politica e dedicarsi alla sua passione, il ballo. E rivela piccanti retroscena: “Per i tradimenti di mio padre…”

Alessandra Mussolini, ospite di Barbara d’Urso, annuncia di voler abbandonare la politica: “Con tutto quello che sta succedendo, non voglio più fare programmi, voglio vivere alla giornata”. La decisione è maturata grazie alla sua recente partecipazione al programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”, in cui ha scoperto la passione per il ballo. Addio quindi a Montecitorio e alla sua ormai ventennale carriera politica, che l’ha vista schierarsi nelle file di destra e centrodestra (prima con Msi e Alleanza Nazionale e poi con il Popolo delle Libertà), e prendere parte a più legislature. L’ex parlamentare si racconta e ripercorre tutte le tappe della sua vita, senza risparmiare dettagli finora sconosciuti.

Alessandra Mussolini e i tradimenti del padre: “Mamma si fece bionda per dimenticare”

Alessandra Mussolini non viene certo da una famiglia comune. Nipote del duce, Benito Mussolini, di cui porta l’ingombrante cognome, anche da parte della madre può vantare parenti famosi: sua zia è Sophia Loren, l’attrice italiana più amata.

Nello studio di “Live – Non è la d’Urso”, Alessandra ricorda il non semplice rapporto coi genitori, e per la prima volta fa una confessione. Davanti a una foto che la ritrae ancora neonata fra la madre, Maria Scicolone, e la zia Sophia rivela: “Mamma era bruna, poi si fece bionda per i tradimenti di papà. Perché lei non sopportava di trovargli i capelli biondi (di un’altra) sulla giacca. All’epoca… Adesso sai che schiaffi?”. Nonostante questo il matrimonio dei genitori non funziona, e i due si lasciano. “Lei è il mio punto di riferimento – racconta Alessandra – I miei erano separati, ho vissuto sempre con lei, lui non c’era”. E infatti quello con la madre resta un rapporto fortissimo ancora oggi.

Alessandra Mussolini però non si è lasciata influenzare dall’esito del matrimonio dei suoi genitori. Infatti nel 1989 convola a nozze con l’ex capitano della Guardia di Finanza Mauro Floriani. Un matrimonio riuscitissimo, che le ha regalato la gioia più grande, i figli Clarissa, Caterina e Romano.