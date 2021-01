La modella russa Polina Malinovskaya è bellissima sotto la doccia con un bikini bianco minuscolo, che spettacolo

Il web impazzisce per la modella russa Malinovskaya, bellissima con un fisico da urlo e capelli lunghi biondi. Sembra uscita da una favola, occhi verdi e labbra carnose. La modella sembra avere un carattere molto forte e certo non è una sotto tono. Balla e canta come una matta nelle stories Instagram. In un post che la ritrae in un parcheggio a pancia nuda con un top rosso e jeans scrive:“sono carina? no, ma ho una bella personalità? anche no”. Intrigante il suo carattere.

Polina Malinovskaya un fisico statuario e una personalità misteriosa

Une personalità eccentrica quella della modella Polina, aggressiva nel vestire e con lo sguardo seduce. Motiva anche le altre donne ad uscire fuori e mostrare la loro bellezza perché è uno spreco tenerle rinchiuse. In ogni scatto trapela sensualità e bellezza, in bikini minuscoli e abiti sempre attillati per mostrare le forme perfette. Le sue foto sono provocanti ma anche artistiche, mostra il suo corpo in contrasto con il panorama intorno a lei. Si mostra in tutti i modi e mostra tutto, lato B e lato A.

Spettacolare. In questo momento è una delle modelle più richieste, sopratutto per l’intimo. Su Instagram ha già raggiunto i 2,2 milioni di followers. Classe 1998 e per metà italiana, infatti vive a Milano città originaria del padre. Ritenuta già una delle donne più bella del mondo. Ha successo in ogni cosa anche su Depop dove rivende i suoi abiti usati, forse firmerà una sua linea d’abbigliamento.

A quanto pare mette anche contenuti molto intimi a pagamento per chi si abbona e solo per loro, questo ha fatto alzare il cachet di molto. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, a quanto pare è legata a Jay Alvarrez, modello e surfer che arriva direttamente dalle Hawaii. Anche lui ragazzo stupende e con un fisico mozzafiato.