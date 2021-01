Storie Italiane, il racconto agghiacciante di Asia Argento: “Una maledizione”

Ospite a Storie Italiane Asia Argento, l’artista ha raccontato la sua storia alla conduttrice Eleonora Daniele, conoscete il suo passato?

E’ in onda un’altra puntata di Storie Italiane, il programma mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, trasmissione di attualità, cronaca e non solo. Oggi c’è un’ospite speciale, conosciuta nel mondo dello spettacolo per il suo talento e la sua relazione con Morgan. Stiamo parlando di Asia Argento, l’artista si è liberata in diretta di un peso che ha dovuto sopportare per tanti anni durante la sua infanzia. La mamma fino all’età di quattordici anni la menava.

Storie Italiane: cosa ha raccontato Asia Argento?

Asia Argento ha raccontato apertamente la sua storia alla conduttrice Eleonora Daniele e ha ripercorso alcuni punti del suo nuovo libro in uscita dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio. E’ un’autobiografia dell’artista che fino all’età di quattordici anni ha subito delle violenze da parte di sua madre, oggi scomparsa, che ha lasciato un vuoto dentro a sua figlia. “Mia madre era stata massacrata a sua volta da sua madre, è la maledizione che si tramandavano le donne della mia famiglia” ha spiegato nel suo libro. Asia ha poi confessato che la madre dall’inizio della sua adolescenza non ha avuto più la patria podestà su sua figlia, una cosa che la toccò particolarmente. Dopo tanti anni, dopo la nascita della sua bambina è riuscita a riallacciare i rapporti con quella che fino a poco tempo prima vedeva come un mostro.

Oggi Asia sente la sua mancanza, tra lei e sua madre è stato un rapporto di amore e odio che nessuno potrà mai ridarle.