Bucato profumato a lungo: gli ingredienti naturali più efficaci per pulire i capi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come avere un bucato profumato a lungo. Tutti i rimedi naturali per riuscire con successo!



Una delle cose più difficili da ottenere è sicuramente avere un bucato che risulti profumato anche dopo il lavaggio. Molto spesso, i capi perdono il loro profumo anche dopo il lavaggio per diverse cause come, per esempio, capi troppo sporchi, il cestello della lavatrice o anche il detersivo che utilizzate.

Tuttavia, con un po’ di attenzione e qualche trucco, potete ottenere dei capi profumati, non solo subito, ma anche alcuni giorni dopo il lavaggio stesso. La prima cosa da fare è sicuramente lavare sin da subito i capi se sono bagnati o umidi.

I capi pieni di umidità, infatti, tendono ad emanare cattivo odore se non lavati in poco tempo. Proprio per questo, dovete fare molta attenzione a non mettere nel cesto della biancheria capi umidi perché andranno a “condizionare” anche gli altri capi.

Se ciò non è possibile, è buona norma lasciare asciugare i capi umidi o bagnati prima del lavaggio stesso. In questo modo, non farete formare la muffa sui vostri capi.

Qualche mese fa vi avevamo spiegato come fare un bucato perfetto, adesso vediamo come far profumare i capi naturalmente.

Trucchi per far profumare il bucato

Un altro trucco è quello di utilizzare poco detersivo. Contrariamente a quanto si pensa, non vale la regola del più detersivo e più profumo. Questo perché molto spesso capita che alcuni detergenti non si sciolgano del tutto durante il lavaggio, lasciando residui che possono andare a favorire la formazione di muffa anche all’interno della lavatrice stessa.

Proprio per questo motivo, è consigliabile usare sempre degli ingredienti naturali e non prodotti chimici, come facevano le nostre nonne, per ottenere un bucato profumato.

Un altro trucco per non avere indumenti rigidi è quello di aggiungere un cucchiaio di aceto e bicarbonato al lavaggio. Se, poi, volete avere anche dei capi ben profumati potete optare per l’aceto di mele. Questo ingrediente è molto utile non solo per gli indumenti, ma anche e soprattutto per la lavatrice in modo che andrà a scongiurare la formazione del calcare.

Un altro piccolo accorgimento che potete attuare per avere dei capi profumati è quello di lavare separatamente gli indumenti più sporchi. Ma npn solo. Evitate anche di sovraccaricare la lavatrice in modo che possa lavorare in profondità e riuscire ad eliminare anche lo sporco più profondo.

Se i capi, inoltre, emanano molto un cattivo odore, potete andare ad applicare qualche goccia di olio essenziale.

Ingredienti naturali per avere un bucato profumato

In caso di macchie, invece, potete andarle a trattare durante in prelavaggio con una pasta che potete ottenere facilmente miscelando acqua e bicarbonato. Ovviamente il tutto deve essere fatto ad occhio in modo da ottenere una crema che andrete a applicare sulla macchia stessa, in base alla sua estensione lasciando agire il composto per circa 10 minuti.

Un altro aspetto da non sottovalutare, infine, è la pulizia della lavatrice che è fondamentale per ottenere dei capi profumati. Per lavare il cestello, potete riempirlo di acqua e aggiungere anche 500 ml di aceto bianco. lasciandolo agire per circa 30 minuti avviando un normale ciclo di lavoro. Una volta terminato il tutto, non dovrete fare altro che ricordarvi di lasciare aperto lo sportello e fare arieggiare il tutto per evitare la formazione di muffa.