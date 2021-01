Emily Ratajkowski, anche incinta è super sexy – FOTO

Emily Ratajkowski in uno scatto di grande tenerezza con il pancione, che non cambia la sua sensualità esagerata: che curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Continua la dolce attesa di Emily Ratajkowski, ormai a un mese o poco più dal parto. L’attrice e modella statunitense, già prima una delle bellezze più amate della community del web, è seguita ancora con maggiore affetto da quando ha annunciato il lieto evento della futura maternità. Lasciando ancora il mistero sul sesso del nascituro, come spiegato tempo fa insieme al marito Sebastian Bear-McClard: intenderanno scoprirlo soltanto quando il figlio, o la figlia, verrà alla luce. In questi mesi, Emily ha poi condiviso con i suoi fan la scoperta del suo ‘nuovo’ corpo, come lo chiama lei, con consapevolezza, dolcezza e autoironia. Confermando una bellezza a dir poco sensazionale.

Emily Ratajkowski, seducente anche col pancione: vestitino aderente e cortissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

I tratti di Emily col pancione ne rendono l’espressione più dolce, la sensualità assolutamente intatta. Con le sue curve che continuano a far sognare. L’ultimo scatto è ancora una volta un connubio di dolcezza, semplicità, eleganza e anche provocazione. In auto, con suo marito che le tiene una mano sul pancione, il primo piano della Ratajkowski fa comunque furore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Il vestitino è abbastanza aderente, ancorché sobrio, da evidenziare un lato A che ha ovviamente aumentato le sue dimensioni per via della gestazione. E osservando bene, il dettaglio svela che il vestito è anche piuttosto corto, lasciando scoperte le gambe, perfette come al solito.