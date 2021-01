Erica Piamonte “è tornata”. Nuovo look per lei: top scollatissimo con decolleté in primo piano – FOTO

La ex gieffina Erica Piamonte ha cambiato stile. Si sa che i capelli sono uno dei vanti maggiori per le donne, le così è davvero stupenda. Vedere per credere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

La 31enne toscana Erica Piamonte è sempre più bella e ammirata per i suoi outfit pazzeschi e la sua allegria contagiosa. Da qualche tempo è insieme ufficialmente con il fotografo Alessandro Di Cicco, che ha conosciuto in occasione di un party organizzato proprio dall’ex Mega. Lui, da quanto raccontò la stessa Erica, l’ha approcciata proponendole di fare un servizio fotografico con lui.

La ex gieffina è molto attiva sul suo profilo Instagram che conta 354mila follower, la vediamo spesso intenta a raccontare i momenti salienti delle sue giornate e le collaborazioni attive con i diversi brand con cui lavora.

LEGGI ANCHE –> Filippa Lagerback, “solo una volta a settimana”. È boom di like – FOTO

Erica Piamonte, nuovo look da sfoggiare sui social. Superlativa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni, solo reggiseno e pancino fuori. Una mamma bellissima – FOTO

“WELCOME BACK!!👸🏾 La vera Piamonte è tornata🚀 adesso mi sento me stessa, sono troppo felice!! Grazie mille alla professionalità di @carloponesalon che ha fatto un lavoro straordinario 🤩Colore ed extensions super naturali!! VI PIACCIO??”. Solo qualche giorno fa la bella Erica chiedeva ai follower se avrebbero preferito vederla nuovamente con la frangia, un consiglio dell’ultimo momento prima di recarsi ieri dal suo parrucchiere di fiducia a Formia, Carlo Ponè.

Vediamo un’Erica decisamente raggiante negli scatti condivisi, sorrisi smagliante mentre sorregge la nuova chioma fluente che ha da qualche ora e che la fa sentire stupenda. Sempre con indosso un top molto scollato bianco effetto teddy, gioca con le extension applicate, sorriso ammiccante e fascino da vendere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Ponè (@carloponesalon)

In alcune parti vediamo anche il lungo backstage che l’ha portata ad avere questo nuovo look sfavillante. I fan adorano il nuovo cambio look, oltre 13mila like per lei e commenti davvero entusiasti per la sua assoluta meraviglia.