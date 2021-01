Pinko e il maglione che tutte cercano per questo Inverno 2021

Adesso in super sconto!

Il maglione multicolor di Pinko sembra proprio essere il modello più ricercato della stagione!

Costrette a casa per via della pandemia e per di più con temperature poco piacevoli. Questo cos’ha significato per la moda 2021?

Ebbene, che i capi più ricercati devono rispettare requisiti ben chiari: indiscussa comodità e piacevole calore.

Questo ha portato il maglione in lana ad essere protagonista assoluto del fashion Inverno 2021. Lo abbiamo visto in tutte le tonalità e in tutte le forme: intrecciato e colorato come quello di Taylor Mega, romantico come quello di Emma e Alessandra Amoroso o morbido come quello di Chiara Ferragni.

Lo abbiamo portato ovunque: a casa o durante quella passeggiata pomeridiana che ci ha permesso di prendere un po’ d’aria.

Ma qual’è stato quello più apprezzato e ricercato della stagione?

E’ un modello très chic, un tocco vintage che porta con sé una ventata di colore e allegria e che ora troviamo anche ad un prezzo ridotto. Dunque, per chi ancora non lo avesse comprato, ora è più che mai un’occasione da non lasciarsi scappare!

Il maglione di Pinko: il più trendy dell’Inverno 2021

Si tratta del maglione Jacquard Chervon by Pinko.

Si respira aria retrò con l’esplosività di colori che lo caratterizza.

Fantasia geometrica che combina tonalità contrastanti ma assolutamente azzeccate.

Mai fuori luogo nelle giornate fredde di questa stagione invernale: si tratta di colori che possono accompagnarti fin quando la primavera non busserà alla porta di casa. Verde acqua, lilla, mattone, nero, verde scuro in contrasto con i dettagli bianchi del girocollo, dei polsini e della parte più bassa. E’ l’ingrediente segreto della macchina del tempo che ci trasporta direttamente negli anni 2000.

E’ realizzato in filato di misto mohair jacquard. Morbidezza assoluta ed estremamente facile da indossare: abbinabile a qualsiasi modello di jeans, pantalone in velluto, alle gonne. E basterà un colore che si abbini ad uno di quelli della palette del nostro maglioncino.

A completare l’outfit possono esserci sneakers, stivali o stivaletti. Cappotto nero, grigio, blu, lungo, corto, piumino, pelliccetta.

Insomma, a voi la scelta. Mai esistito un capo più facile e, al contempo, estremamente wow!