Benedetta Rossi, una tranquilla giornata si trasforma in dramma

La cuoca più amata del web, Benedetta Rossi ha raccontato con una serie di scatti un pomeriggio di relax, rivelatosi tutt’altro che tranquillo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Conosciuta come una delle cuoche più brave e “dolci” del web e della tv, Benedetta Rossi racconta di una giornata pomeridiana, che è iniziata nel segno del relax per lei e poi è sfociata in un vero e proprio incubo.

Inutile che vi ribadiamo che l’appuntamento giornaliero con i successi ai fornelli della cucina non è affatto mancato neanche stavolta. Per questo motivo, la simpaticissima e bravissima cuoca ha non si “arruginisce” mai, cercando sempre un compromesso, pur di regalare un “tocco” di novità culinaria ai suoi sostenitori.

Gli appassionati hanno ringraziato la simpatica e super solare Benedetta per le ricette consigliate. Solo così ha guadagnato l’etichetta di “celebrità” della tv, incamerando affetti e stima con i fan. Ecco perchè le sue giornate non passano mai inosservate sul web, anche perchè lei, grazie al suo spirito gioviale e generoso ama condividere ogni singolo momento della sua vita

Benedetta Rossi, un racconto simpatico divenuto “raccapricciante”: che spavento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

E’ certamente uno dei personaggi televisivi più seguiti e desiderati dal pubblico. Parliamo di Benedetta Rossi, la cuoca esperta e super empatica che ha creato un feeling unico e straordinario col suo meraviglioso pubblico. Ricette e Prelibatezze da cucina sono sempre in prima linea per lei, che oltre a condividere il meglio del suo repertorio con i fan più “stretti” ama far sapere cosa fa durante la giornata.

Al centro dei suoi desideri c’è anche il “fido” di famiglia e il marito Marco. La famiglia Rossi vive la quotidianità a 360 gradi e non solo vicino ai formelli. Di tanto in tanto vi ci si organizza qualche passeggiata all’aria aperta per un meritatissimo relax.

Durante una delle ultime uscite in paese, il trio è riuscito a scampare alla noia e alla monotonia di casa, assicurandosi prima di non violare le norme anti covid. Poi i nostri protagonisti si sono incamminati verso il mare, finchè una tempesta d’acqua si è abbattuta sul posto, trasformando quella semplice passeggiata in un vero e proprio dramma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Neanche in questi casi è mancata la generosità da parte di Benedetta, di condividere ogni “goccia” di pioggia con i propri fan di Instagram, che hanno approfittato della disavventura per rincuorarla, certi che troverà presto il giusto compromesso con la felicità e la soddisfazione che l’hanno sempre contraddistinta