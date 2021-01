Pomeriggio 5, c’è un’irruzione: caos in studio e si ferma tutto

Colpo di scena in diretta a Pomeriggio 5, arriva una chiamata che nessuno si aspettava, Barbara D’urso è di stucco

I colpi di scena a Pomeriggio Cinque come anche nelle altre trasmissioni che conduce Barbara D’Urso non mancano mai. E anche ieri pomeriggio è successo l’inaspettato. In studio si discuteva del famoso Telegatto nelle mani di Lucia Bramieri, vinto dal mitico Gino Bramieri, che la bionda si era addirittura portato nella casa del Grande Fratello.

Telegatto a parte, ad un certo punto la Bramieri ha voluto mandare un appello a sua suocera, la moglie di Gino Bramieri, Angela Baldassini per poter fare finalmente pace con lei e mettere da parte la storia dell’ambito premio ed i litigi del passato.

Un appello fatto in tranquillità ma che ha scatenato qualcosa che Barbara non avrebbe mai immaginato. Nel corso della diretta fa capire che è arrivata una notizia che gliela comunicano da dietro le quinte. Barbara ferma tutto e annuncia quello che sta per accadere.

Pomeriggio 5, la chiamata di Angela Baldassini in diretta

Angela Baldassini è in diretta al telefonato a Pomeriggio Cinque. Ha raccontato di essere stata avvisata di quello che succedeva e così è salita in casa e ha telefonato. “Volevo replicare…Sto tremando e mi sto sentendo male…E’ l’ora di farla finita di parlare di questa cosa! Non se ne può più…Lasciamolo riposare in pace…”. Ha detto al telefono la moglie di Bramieri molto provata.

Lucia ha cercato di difendersi spiegando che voleva solo chiarire ma sua suocera non ne ha voluto sapere chiedendo che il suo nome non venga più citato. A lei non interessa apparire e vorrebbe vivere la sua vecchiaia in pace. “Tu non sai nulla di me e di Gino, non sai nulla di questa famiglia – ha chiosato – Non farmi dire la verità…Non mi piace il gossip!” accusando la Bramieri di averle rovinato la vita.

Angela Baldassini è molto agitata e Barbara le chiede di calmarsi. Non era sua intenzione e di Lucia farla stare male. Poi la padrona di casa dice a tutti di fermarsi e chiede alla moglie di Bramieri di parlare solo con lei. “Ho bisogno di serenità…Tu mi hai rovinato la vita! Gino non si meritava tutto ciò…” ha continuato.

Barbara così decide di chiudere la questione e di non parlare più. Dice ad Angela che se e quando vorrà sarà la benvenuta per parlare e dire tutta la sua verità.