La Isoardi condivide una foto in cui appare bellissima senza trucco al naturale, dopo allenamento è stravolta ma sempre bella

Elisa Isoardi bellissima su Instagram con una foto al naturale, appare senza un filo di trucco e incanta i followers. I commenti sono:”Sei irresistibile”, “Splendida”, “Elisa sei sempre più ineguagliabile. Un concentrato di qualità. E quando sei bella..”. In effetti la bella conduttrice è sempre più bella e anche al naturale riesce ad essere stupenda e unica.

Elisa Isoardi a Verissimo è uno schianto e come sempre illumina lo studio

La bella conduttrice è stata ospite da Silvia Toffanin sabato, si è presentata con un completo bianco total look Elisabetta Franchi. Bella più che mai e sorridente come sempre carica di energia positiva. Durante l’intervista ha confessato tutto l’amore che ha provato per Matteo Salvini e che per lei la fine di questa storia è stata un fallimento dopo 5 anni insieme. Pare che la Isoardi sia pronta a fare il passaggio dalla Rai a Mediaset. Si dice infatti pronta a ricominciare anche lontano dalla casa dove è nata, sostiene che per lei sono stati 18 anni meravigliosi ma ora è tempo di cambiare ed è pronta alla novità.

La Toffanin le anche mostrato il suo primo provino con tutto l’imbarazzo della Isoardi che rimbombava nello studio. Ha raccontato di quando a 22 anni è entrata a far parte della famiglia Rai e di come Fabrizio Frizzi le è stato accanto e l’ha sempre ben consigliata. Poi anche un tuffo nel suo privato dove racconta di come la madre l’ha cresciuta da sola dopo la separazione. La zia è anche una presenza molto importante per la Isoardi, spesso la vediamo nelle stories della conduttrice che prendono aperitivi sul tetto.

L’ultima novità che la Isoardi annuncia è sicuramente il desiderio di diventare mamma. Grazie al suo cane ha capito di poter essere una bravissima mamma e quindi ora è pronta, certo prima bisogna trovare l’uomo giusto ma tutto arriva a chi sa aspettare.