Giorgia Palmas meraviglia in costume, ecco perché ama viaggiare – FOTO

L’amore della bellissima showgirl, Giorgia Palmas. verso quel viaggio senza rischi e senza ansie, è una vera meraviglia.

La simpaticissima showgirl cagliaritana, Giorgia Palmas, ha deciso di seguire il consiglio del suo smartphone e di lasciarsi improvvisamente sopraffare dai ricordi. La conduttrice fin dagli anni 2000 è stata molto attiva nel campo televisivo, iniziando il suo percorso come valletta e proseguendo con l’affiancare in trasmissione importanti conduttori, da Maurizio Costanzo ad Alessandro Cattelan. La sua partecipazione non si ferma soltanto al piccolo schermo. Giorgia interpreterà dei ruoli in alcune fiction ma apparirà anche nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina nel 2011.

Giorgia Palmas: sorridente e nostalgica

L’ultimo contenuto pubblicato dalla soubrette su Instagram si concretizza attraverso una serie di fotografie scattate in riva al mare. Il bellissimo post ricordo ripercorre le tappe di un viaggio sulle coste del Portogallo. Ed è proprio osservando queste istantanee che Giorgia decide di allegare ad esse una sua riflessione, che in seguito verrà pienamente apprezzata dai suoi ammiratori.

“Quando si poteva viaggiare” esordisce la showgirl, “anche per lavoro come nel caso di queste foto, senza rischi e senza ansie…” per poi ammettere: “mi manca molto viaggiare… pensare alla meta, organizzare tutto, pianificare e sognare, imparare sempre qualcosa dal luogo in cui si va…”.

Una nostalgia che racconta alla perfezione quel sorriso di pura scoperta, immortalato stavolta in poche immagini. Il desiderio di rivivere con spensieratezza le emozioni che un viaggio possa trasmettere in tutta la sua totalità, nel suo essere un sentiero avventuroso, è condiviso dai suoi follower, che alla sua domanda: “vi manca viaggiare?? 🗺” rispondono unanimemente.