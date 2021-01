Giorgia Palmas, la FOTO più dolce con il regalo più bello

Giorgia Palmas mostra su Instagram la piccola Mia, figlioletta avuta dal nuotatore Filippo Magnini. Le loro novità per il 2021

Giorgia Palmas è tornata a sorridere dopo le preoccupazioni avute nelle scorse settimane. L’ex Velina aveva concluso il 2020 in piena felicità. Lo scorso 25 settembre, infatti, lei e il compagno, l’ex nuotatore Filippo Magnini, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Mia. Giorgia Palmas è già madre di Sofia, nata nel luglio 2008 da una relazione con il calciatore Davide Bombardini.

La loro gioia ha avuto un arresto improvviso quando hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus nel periodo delle festività natalizie. “E’ arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia” – ha scritto la showgirl – “Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà ed è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone”.

Adesso, lasciato il Covid alle spalle, Giorgia Palmas torna a sorridere e lo fa insieme ad una compagna straordinaria. Nelle foto che ha pubblicato recentemente su Instagram, mostra al suo pubblico la piccola Mia. Le preoccupazioni personali sono un ricordo, si può andare avanti verso un 2021 che porterà tante novità.

Giorgia Palmas: si prospetta un radioso 2021

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non hanno mai nascosto di voler suggellare la loro unione con un bel matrimionio e organizzare una cerimonia in cui saranno presenti tutti gli amici e le persone a cui vogliono bene. Avevano già programmato tutto per lo scorso marzo. Il Coronavirus ci ha messo lo zampino e i due hanno rinviato al 5 dicembre. Anche questa volta, però, nuovi intoppi sono sopraggiunti che avrebbero mortificato un momento così speciale.

“Siamo arrivati al punto che, se vogliamo sposarci, lo possiamo fare solo con i testimoni presenti” – ha detto Giorgia Palmas. “L’idea di avere le bambine e i nostri genitori lontani rende le cose non fattibili, almeno per il momento. Per ora ci sono altre priorità, come la salute.”

Filippo Magnini ha sottolineato: “Io ci tengo, voglio metterle la fede al dito. Per me è un segno importante. La formalità arriverà dopo”.

Che sia il 2021 l’anno giusto? In questo modo anche la piccola Mia (insieme alla sorella Sofia di 12 anni) sarà testimone del grande amore dei suoi genitori.