Giorgia Rossi è sempre più bella, vince la sfida con Diletta? – FOTO

Giorgia Rossi incanta il web con due nuove foto su Instagram che la vedono nel backstage di Pressing Italia, tuta militare e un sorriso contagioso

La sua è una di quelle storie di donne che con grinta e ostinazione sono riuscite a far tutto e ad arrivare in vette che in pochi sono riusciti anche solo a vedere con il binocolo. Parliamo di Giorgia Rossi, conduttrice di punta di Pressing, il programma sportivo del dopo partita.

Classe 1987, Giorgia Rossi è conosciuta principalmente per aver condotto diversi programmi sportivi sui canali Mediaset, come Tiki Taka, Pressing e Sport Mediaset Speciale Serie A. Attualmente è considerata una delle migliori giornaliste in circolazione assieme alla Leotta con cui se la gioca in termini di bellezza e estrema bravura nel suo lavoro.

Giorgia Rossi, “Ieri, PRESSING”. I fan però esultano per lei, incantevole