Valentina Ferragni, in rosso ti lascia di stucco, una dea pazzesca – FOTO

Valentina Ferragni batte il record di like con una foto davvero mozzafiato. Dipinta completamente di rosso è una favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Per la bellissima e affascinante Valentina Ferragni è riservata una bellezza di parte, selezionata dalla migliore “Afrodite” discesa dal cielo. Il talento di casa Ferragni non finisce mai di stupire in Italia e chissà se un giorno potremmo vederlo nelle vesti di un “brand” internazionale.

Nel frattempo i sostenitori di una bellezza limpida e delicata si godono a pieno ritmo una Valentina Ferragni, sinonimo di eleganza e ricchezza di classe. Unica ed inimitabile, nel recente passato ha creato un lifestyle inconfondibile, dettata dalla voglia di condividere con voi, una passione, ovvero quella della moda.

Valentina è solo la terza delle sorelle milanesi ad intraprendere questo fantastico cammino, nel segno di una vera e propria modella, sotto i riflettori. La sorella di Chiara ha sposato uno stile romantico e chic, a differenza della più nota e più grande di famiglia

LEGGI ANCHE —–> Justine Mattera, serie di cambi d’outfit mandano in visibilio – FOTO

Valentina Ferragni, bellezza pura e delicata: la selezione di “Madre Natura”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

LEGGI ANCHE —–> Laura D’Amore, l’outfit per il beachtennis vietato ai minori, pazzesca – FOTO



La vita della bella e romanticissima, Valentina Ferragni si svolge principalmente nell’amatissima Milano. E’ lì che il mondo delle collezioni di casa “Ferragni” ha avuto successo.Inoltre le sue radici imprenditoriali sono in fortissima ascesa, dopo l’apertura di web blog e “collection web site”.

Anche la nostra Valentina ne vanta uno. E’ dal Febbraio 2016, infatti che è entrata nel “giro” della moda, trasportata dal “vento” di passione della sorella maggiore. Con il tempo ha affinato le qualità di personaggio cosmopolita, scoprendo di trovarsi perfettamente a proprio agio con un mondo di “sogni” come i fashion style.

L’amore per i viaggi ha riempito il repertorio di Valentina di altre esperienze di vita tra eventi, store opening e pop up corners. Come se non bastasse, Valetina Ferragni si è ritagliata anche una buona “fetta” di follower e visualizzazioni su Instagram, dove ultimamente (causa pandemia) svolge la maggior parte del suo tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Stavolta la vediamo vestita di rosso, un outfit “fatato” che risalta le qualità della moda in generale e di uno stile a lei molto comune. Sembra una dea pazzesca, che “cavalca” l’onda del romanticismo, mentre posa in maniera ultra chic a nome del celebre brand “Dior”