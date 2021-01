Riparte oggi, mercoledì 27 gennaio, Italia’s Got Talent condotto da Lodovica Comello: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Questa sera andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent. Al timone ancora una volta Lodovica Comello che da dietro le quinte interagirà con i talenti pronti a salire sul palco e commenterà le loro esibizioni. Si parte come da tradizioni con la fase delle audizioni, che si sono tenute nei mesi autunnali a Roma. Per sette puntate la giuria, ancora una volta composta da Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, dovrà valutare se promuovere o bocciare chi deciderà di mostrare il proprio talento, qualsiasi esso sia.

Italia’s Got Talent: anticipazioni sulle esibizioni della prima puntata

Un programma che il pubblico ha imparato ad amare e che non smette di sorprendere, soprattutto durante le audizioni. Talenti incredibili di tutte le età, ma anche storie commuoventi e divertenti. Ma non solo, non mancheranno esibizioni stravaganti e i giudici si ritroveranno di fronte a inevitabili assurdità. Italia’s Got Talent è anche questo. Più di 3000 gli iscritti a questa edizione, tra questi anche un bambino di 6 anni e un anziano signore di 84. A dimostrazione di come nel programma ci sia sempre spazio per tutti

Sono state anticipate alcune delle esibizioni più originali di questa prima puntata. Dalla ballerina settantaquattrenne a un chihuahua alle prese con il verticalismo. Ci sarà chi riuscirà a muovere a tempo di musica le proprie sopracciglia e chi i propri addominali. Una rivisitazione delle musiche di Ennio Morricone in chiave originale e un eccentrico pattinatore. Ma questi sono solo alcuni esempi e le sorprese non finiranno qui.

Il primo appuntamento con Italia’s Got Talent è per questa sera alle ore 21.30 su Sky Uno e in chiaro su TV8.