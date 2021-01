Una nuova figlia per Maradona, spunta la carta d’identità

A qualche mese dalla morte di Diego Armando Maradona, spunta un’altra figlia. Cosa sappiamo di lei? Ecco tutti i dettagli

Per il caso Diego Armando Maradona le sorprese non sono ancora finite e a due mesi dalla sua scomparsa spunta una nuova figlia. Sembrerebbe la primogenita dell’ex calciatore, avuta durante il suo primo anno a Napoli. Si chiama Maradona Damaris Alejandra ed è nata il 30 dicembre 1984. È stata concepita quando il campione giocava già in Europa, negli ultimi mesi della sua esperienza a Barcellona. “Non cerco pubblicità né voglio l’eredità”. Ha subito chiarito.

Maradona: chi è la nuova figlia ?

Maradona Damaris Alejandra ha trentasette anni ed è una donna comune che dal parere suo non ha intenzione di speculare sul conto del padre. Anzi si è vista costretta a chiudere il suo profilo social dopo avere pubblicato una foto del documento di carta d’identità con accanto una foto insieme all’ex calciatore. In un batter d’occhio sono arrivate accuse e critiche. “Sono povera, come lo era mio padre. Non ho neanche l’auto, ma non cerco soldi – tiene a sottolineare – Ho solo i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi con papà, il suo sangue e il suo cognome: sono stata riconosciuta da lui e non chiedo altro”.

“Avrei voluto prendermi cura di mio padre quando è stato male – ha aggiunto Damaris Alejandra – ma sono stata allontanata. Durante la sua intervista continua a ripetere che non è interessata all’eredità. “La conservino Claudia Villafane, le sue figlie e gli altri fratelli che probabilmente ho”. E dopo questa rivelazione ha chiesto di non essere più cercata dai giornalisti.