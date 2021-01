Diego Armando Maradona potrebbe avere un’altra figia: a farsi avanti una giovane ragazza la quale avrebbe attivato già le procedure per il riconoscimento.

Sono trascorsi quasi due mesi dalla morte di Diego Armando Maradona, eppure i rumors sulle vicende personali e familiari del Pibe de Oro continuano a tenere banco. Dall’Argentina giunge una nuova sconvolgente rivelazione. Una giovanissima tifosa avrebbe, infatti, avanzato una richiesta senza, pare, alcun altra pretesa.

Diego Armando Maradona, ragazza avvia procedura per il riconoscimento: crede di essere la figlia del Pibe de Oro

Si arricchisce di un nuovo capitolo la saga sull’eredità di Diego Armando Maradona. Le diatribe familiari già sotto i riflettori, sono soltanto una parte di questa intricata vicenda. Già, perché nel mezzo, secondo alcuni media argentini e stando a quanto riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, si sarebbe infilata una nuova presunta erede, o meglio. Una giovane nata nel luglio del 1995 avrebbe detto di aver attivato le procedure per il riconoscimento: ritiene, infatti, di essere la figlia del Pibe de Oro. La 25enne, però, al contempo avrebbe specificato di non voler in alcun modo entrare in successione. Vorrebbe soltanto una cosa, sapere la verità e nell’eventualità conoscere l’identità anche della madre, considerato che venne adottata quando era molto piccola.

La giovane si chiama Eugenia Laprovíttola e sarebbe una grande tifosa dell’ultima squadra allenata da Maradona, il Gimnasia y Esgrima. La 25enne non sarebbe la prima ad aver avanzato una richiesta di filiazione. Lo scorso mese, infatti, un’altra ragazza, Maglì Gil avrebbe raccontato la propria storia affidando ai social network. Lei nel lontano aprile 2019 aveva iniziato un procedimento al fine di sapere se Maradona fosse o meno suo padre.

Diego Armando Maradona ha avuto due figlie con Claudia Villafane, ma nel corso degli anni ne avrebbe riconosciuti altri tre avuti da relazioni estranee al matrimonio. Si tratta di Diego jr, Jana e Diego Fernando.

Le vicende relative alla vita privata del Pibe de Oro, continuano quindi a tenere banco. Tra presunte paternità e l’eredità Diego Armando Maradona in Argentina continua ad essere sulle prime pagine dei giornali.