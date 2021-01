Jasmine Carrisi senza filtri, si scatena in un sito di chat online

Jasmine Carrisi scopre la piattaforma Omegle e si scatena: nella chat online, la figlia di Al Bano si diverte a provocare i propri interlocutori

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha trovato nuovamente il modo per far parlare di sé. Jasmine Carrisi, che il pubblico ha recentemente conosciuto all’interno della trasmissione “The Voice Senior”, ha condiviso con gli utenti un video esilarante. La cantante, dopo aver scoperto la piattaforma Omegle – sito in cui le persone possono chattare senza registrarsi -, si è divertita nel mettere in difficoltà i propri interlocutori. “Credi nell’amore a prima vista?“, “Forse con i vestiti addosso non ti riconosco…“, provoca la giovane, divertendosi a creare disagio dall’altra parte dello schermo.

Jasmine Carrisi, la chat online in cui provoca e diverte

Nata nel 2008, la piattaforma Omegle permette agli utenti di tutto il mondo di potersi contattare a vicenda. Il sito web, che non prevede registrazione, dà la possibilità di comunicare con l’altro tramite chat scritta o video conferenza, a patto che si abbia più di tredici anni. Jasmine Carrisi, la figlia ventenne di Al Bano e Loredana Lecciso, ha deciso di usufruire del portale per divertire i suoi followers.

Sul web, nelle ultime ore, sta circolando un video con alcuni spezzoni delle video chat della cantante. Quest’ultima, con fare provocatorio, mette i propri interlocutori in difficoltà, ponendo loro delle domande del tutto fuori contesto. “Hai una bussola? – ha domandato sfacciatamente ad un ragazzo – Perché mi sono persa nei tuoi occhi…“.

Il risultato degli scambi è davvero esilarante. La figlia di Al Bano, divertente e sicura di sé, regala agli utenti dei momenti ricchi di risate.