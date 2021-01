È stata aperta un’indagine sulla morte della cagnolina Pallina del tenore Andrea Bocelli, che è deceduta annegando lo scorso 21 agosto in Sardegna

Sulla morte di Pallina, la cagnolina del tenore Andrea Bocelli, è stata aperta un’indagine a carico di ignoti. Il piccolo animale a quattro zampe annegò lo scorso 21 agosto in Sardegna, precisamente tra Golfo Aranci e Arzachena mentre il cantante era in gita in barca. La notizia è stata data dal presidente dell’associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente (Aidaa) Lorenzo Croce, che il 25 agosto scorso denunciò la morte della cagnolina. La stessa famiglia Bocelli aveva rivelato della morte di Pallina a seguito di vari giorni in cui si è cercato disperatamente di trovare viva la cagnolina. Per il tenore e i suoi famigliari Pallina era molto importante, come un’altra figlia, tanto che avevano scritto: “Ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto però di perderla così presto”.

Aperta un’inchiesta sulla morte della cagnolina Pallina

Una volta che Andrea Bocelli e la sua famiglia diedero notizia della scomparsa della cagnolina Pallina, lo stesso Lorenzo Croce fece denuncia contro ignoti. I reati contestati sono stati “abbondono di animali e negligenza colposa”. Inoltre Croce nella sua denuncia aveva citato il tenore e sua moglie Veronica Berti, così come si legge nell’esposto, “come persone che possono ricostruire nei dettagli la vicenda di quanto accaduto sulla barca e sulle eventuali motivazioni per le quali la cagnolina è stata lasciata sola, fatto che ne ha determinato la caduta in mare e il conseguente annegamento”.

Il presidente dell’Aidaa, sentito ieri dalla Polizia come persona informata dei fatti, ha riferito che proprio oggi la procura di Tempio ha avviato ulteriori indagini per capire l’esatto evolversi della vicenda.