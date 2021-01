Belen a passeggio con Antonino sfoggia delle forme rotonde

La showgirl argentina mentre passeggia con il compagno, sfoggia forme più rotonde del solito sarà forse incinta?

La Rodriguez non ha mai nascosto di desiderare un’altro figlio, questa volta vorrebbe una femmina. Lo aveva già annunciato quando lei e De Martino erano tornati insieme poi le cose non sono andate. Ad oggi ha ritrovato una serenità accanto al 25enne hairstylist Antonino che vive per lei. Forse è il momento giusto e la persona adatta con cui allargare la famiglia. I fan sognano perché il look di Belen da spazio all’immaginazione, salopette morbida e look premaman.

LEGGI ANCHE>>>Kristen Stewart è Lady Diana nel film “Spencer”: la somiglianza sbalordisce – FOTO

Belen Rodriguez in dolce attesa?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Vanessa Incontrada attaccata per la pubblicità sullo yogurt

La showgirl non ha ancora confermato nulla ma da alcune foto uscite di recente si nota un look decisamente morbido e adatto ad una futura mamma. Passeggia con il compagno e custodisce il suo dolce segreto. I due appaiono al settimo cielo, si lanciano occhiatine felici che parlano per loro, Antonino vorrebbe gridarlo nelle stories ma poi si mette la mano davanti e niente. A quanto pare la Rodriguez sarebbe in attesa già da prima di Natale ma siccome non erano ancora trascorsi i tre mesi per avere tutte le sicurezze del caso, non se n’è parlato.

I due si sono conosciuti per caso quando lei aveva bisogno di un parrucchiere e si è presentato questo giovane bello come un sogno a casa sua. Tra loro è nato subito qualcosa e si sono innamorati follemente, gli occhi le brillano a Belen quando è con lui. Non le succedeva da quando stava con De Martino. La storia pare ripetersi, fidanzati da pochi mesi e lei è già incinta. Anche con De Martino era andata così, si erano conosciuti ad Amici per caso ed è scattata la scintilla dopo qualche mese lei era incinta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Per Belen è un sogno che si avvera, ha sempre desiderato un’altro figlio e l’età avanza ma non aveva trovato l’uomo giusto e con l’ex marito non è andata bene. Oggi nel suo presente c’è Antonino che ad oggi fa l’influencer e il fotografo. Ci auguriamo che sia una femmina come desidera tanto Belen.