Caroline Receveur bellissima in tenuta da casa, un viso angelico-FOTO

La bella Receveur condivide una foto su Instagram in cui appare magnifica in tuta da casa e con un viso angelico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

L’influencer francese bellissima in uno scatto che la ritrae sul divano in tuta e i capelli mossi. Nelle stories Instagram fa vedere come ha preparato i suoi boccoli, grazie a una piastra particolare apposta per fare i capelli mossi. Poi condivide anche un video di suo figlio mentre canta a colazione, tenerissimo. Il bambino che ha 2 anni è nato dall’amore con il marito, il modello francese Hugo Philip. Insieme formano una famiglia bellissima.

Caroline Receveur l’influencer francese che ha conquistato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

La Receveur è francese e vive a Dubai con il marito e il figlio ma ha conquistato il mondo intero con la sua bellezza e spontaneità. Sul suo profilo ha 3,9 milioni di followers ed è recentemente apparsa sulla copertina del famoso giornale di moda francese L’Officiel. Inoltre è stata anche sulla copertina di Forbes come una delle donne più influenti del mondo, sicuramente un traguardo importante.

Ha collaborato anche con L’Orèal riguardo una collezione di make-up, ha infatti creato una linea di trucchi pensata sui suoi colori. Anche suo marito ha ottenuto dei successi importanti, è il testimonial 2021 del profumo di Hugo Boss, forse l’hanno scelto perché ha lo stesso nome e anche per il suo fisico da capogiro. I due insieme hanno anche partecipato ad un concorso di ballo in televisione e si è vista subito la chimica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

Lui è un super papà, su Instagram è pieno di foto con il suo piccolo bambino, sono inseparabili e vanno anche vestiti in tinta. Insieme sono una famiglia bellissima e nelle stories in evidenza lei condivide dei momenti quotidiani molto divertenti con il marito. Ridono e scherzano insieme come due ragazzini, è chiaro che sono molto innamorati.