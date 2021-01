Le foto con la presunta amante sul telefono del marito: la sua memoria vacillò, a differenza delle coltellate.

A dare la notizia è il notiziario locale Dario de Yucatàn. “Pensavo stesse con un’altra”, ha dichiarato la donna messicana dopo aver visto sul telefono del marito immagini intime insieme a una presunta amante. La scarsa memoria e la possessività della moglie sono culminate in tragedia: prima ha accusato il marito di averla tradita e poi, in preda a un raptus di ira e gelosia, lo ha ripetutamente ferito a coltellate. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato la polizia per “disturbo della quiete domestica”. Secondo i rapporti ufficiali degli agenti, Juan N., marito di Leonora, è stato accoltellato più volte e riporta ferite in varie parti del corpo, soprattutto alle gambe e alle braccia.

