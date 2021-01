Maria Belen condivide con i suoi 9,8 milioni di followers uno scatto incantevole: tutto il web è innamorato!

Nella didascalia del post, Belen scrive: “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le pa**e e la parola, e le ho sempre mantenute tutte e due“.

La bellissima modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana indossa un aderente dolcevita nero, ha un make-up naturale e una pettinatura mossa, con i capelli sciolti.

Lo sfondo è composto da un segnato muro bianco.

La foto è stata un successo: in un’ora, più di 158.000 utenti le hanno schiacciato il cuoricino virtuale, lasciandole anche quasi 1.000 commenti.

Ecco come Belen Rodriguez si prende cura di sé…

Nel corso di una delle sue interviste, Belen svela i suoi segreti per la cura di sé stessa, raccontando la sua esperienza personale: “Geneticamente sono molto fortunata. Fino a 25 anni non mi sono presa troppa cura di me stessa, ma adesso che ho 30 anni e soprattutto dopo la nascita di Santiago sto molto più attenta all’alimentazione e cerco di mantenermi in forma attraverso molta attività fisica“.

E ancora: “Mi dedico anima e corpo allo sport, in particolare mi piace molto il crossfit“.

La Rodriguez è un personaggio del mondo dello spettacolo molto attraente sia per la sua oggettiva bellezza, che per la sua grinta e personalità: che splendore!