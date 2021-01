Paola Turani ti fa sognare, la bellezza e la dolcezza di una donna – FOTO

Una serie di scatti in sequenza dai quali la bellissima influencer sembra uscita da un bosco incantato: sensazionale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La bellezza di Paola Turani è fuori discussione: fisico e volto che lasciano folgorati chi li guarda. Non si vergogna di mostrare anche le sue piccole imperfezioni e decide di apparire come tutte le donne comuni che lottano contro gli inestetismi. Quell’accumulo di adipe sulla parte alta della coscia, la cosiddetta culotte de cheval, ce l’ha anche la bellissima Paola e non intende nasconderla o photoshopparla.

“No, non sono perfetta: la perfezione non esiste!”, ha scritto in un recente post.

E ancora: “Le imperfezioni fanno parte di noi, le abbiamo tutti, non dobbiamo vergognarcene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melita Toniolo, outfit intrigante e forme sinuose: magnifica – FOTO

Una principessa incantata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis, FOTO strepitosa, labbra e occhi da pelle d’oca

Eppure dati questi scatti trapela solo un’incantevole bellezza e sensualità dell’influencer da 1,6 milione di followers.

La 34enne in passato ha avuto il papilloma virus affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita. Sicuramente concentrarsi sulla sua carriera l’ha aiutata a superare un momento simile dal quale fortunatamente si è ripresa nel migliore dei modi.

Paola si è fidanzata nel 2011 con Riccardo Serpellini che è diventato suo marito dopo aver accettato la sua proposta di matrimonio nel 2018 in un campo di lavanda della Provenza.

I due si conoscevano da tempo ma erano legati solamente da un’amicizia, poiché entrambi fidanzati.

Dopo qualche anno con la scusa di un quadro su commissione Riccardo ricontatta Paola, che non vedeva da qualche anno, e di lì inizia la loro storia d’amore così profonda che dopo soli due mesi vanno a convivere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

L’uomo è un imprenditore più grande della Turani di 14 anni. Paola e Riccardo si sposano nel 2019 a Brescia e la testimone della bellissima influencer è stata Giulia Valentina, storica ex di Fedez.