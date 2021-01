Juliana Moreira e Stoppa bellissimi alla sfilata di Elisabetta Franchi-FOTO

La Moreira e il marito Edoardo Stoppa sono andati alla sfilata di Elisabetta Franchi, due figurini molto eleganti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Marito e moglie alla sfilata insieme, bellissimi e sorridenti. Lei scrive:”C’era una volta due ragazzini che andavano alla sfilata di Elisabetta Franchi”. Ieri sera la bella Moreira era anche in tv su canale 84 con l’ultima puntata del Tribù live quiz. In questo periodo sta lavorando bene la bella showgirl. Sopratutto nella pubblicità, fa infatti da testimonial a SIGILL, la colla sigillante. Poi fa anche la pubblicità di Baldiflex, i materassi. E poi fa anche la testimonial per Acqua e Sapone, la catena di negozi per prodotti da bagno.

Edoardo Stoppa nostalgico dei begli eventi a cui partecipavano tempo fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Anche il marito della Moreira è nostalgico e rimpiange i tempi in cui si poteva andare agli eventi belli senza ansia ne paura e dove c’era tanta gente. Condivide una foto che ritrae lui e la moglie a un’evento di Elisabetta Franchi. Stoppa condivide anche una foto esilarante in cui appaiono lui e a moglie in formato cartone mentre si allenano di prima mattina. Lui ironizza e scrive:”Allenamento mattutino..si legge la gioia negli occhi di Juliana Moreira. A parte gli scherzi! Bisogna allenarsi, fa bene e poi si ha la sensazione di aver già fatto il proprio dovere e la domenica scorre più rilassata”.

L’impegno di Stoppa nel tutelare e proteggere gli animali continua, recentemente ha parlato sui social di una delfina salvata a Tehran e della Tauromachia che dovrebbe essere illegale. Infatti è una vecchissima tradizione spagnola in cui le arene si riempiono di sostenitori di un’attività aberrante. Questa pratica insegna a uccidere e torturare gli animali. Stoppa scrive:”Bisogna avere il coraggio di abbandonare queste tradizioni assurde che danneggiano gli animali ma anche gli uomini, sopratutto i più giovani, che assistono a questo spettacolo crudele, retaggio del passato. Questa attività deve essere messa al bando diventano illegale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Stoppa (@edoardostoppaofficial)

Ha ragione Stoppa è una barbarie ciò viene fatto a questi poveri animali e chi va a vedere è un barbaro ancora di più. Speriamo che sparisca per sempre questa terribile tradizione insensata.