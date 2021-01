Ariel Robinson, vincitrice del noto programma culinario Worst Cooks in America, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso la figlia di 3 anni.

Choc negli Usa, dove la vincitrice della 20esima edizione del noto programma di cucina Worst Cooks in America, Ariel Robinson è stata arrestata insieme al marito. I due sono accusati dell’omicidio della figlia di soli 3 anni, deceduta lo scorso 14 gennaio in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi in casa. Dagli accertamenti medici sarebbe emerso che la piccola avrebbe riportato delle ferite provocate da un corpo contundente. Sull’accaduto sono ancora in corso le indagini della polizia.

Ariel Robinson, vincitrice del noto programma culinario Worst Cooks in America è stata arrestata insieme al marito Jerry Robinson a Simpsonville, nella Carolina del Sud. La coppia sarebbe accusata dell’omicidio della figlia adottiva di soli 3 anni, Victoria Rose, e di abusi su minori. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de The New York Post, lo scorso 14 gennaio la coppia avrebbe chiamato il numero per le emergenze dicendo che uno dei cinque figli non rispondeva più.

Presso l’abitazione sono arrivati i paramedici che hanno ritrovato la piccola Victoria priva di sensi e l’hanno trasportata in ospedale, dove poco dopo è deceduta. Dai successivi esami sarebbero emersi dettagli inquietanti: la bimba sarebbe morta in seguito ad abusi fisici e sul suo corpo vi erano ferite provocate da un corpo contundente.

La polizia, che si sta occupando delle indagini, ha dunque provveduto all’arresto dei due genitori adottivi della vittima che sono stati trasferiti nel carcere della contea di Greenville.

Ariel Robinson, di professione insegnante, aveva preso parte al programma della Food Network, durante il quale si sfidano cuochi amatoriali. Lo scorso 2 agosto in finale, Ariel era riuscita a portare a casa il primo premio di 25.000 dollari. In seguito alle accuse contro la vincitrice, riporta The New York Post, la rete televisiva ha deciso di ritirare la stagione 20 da Discovery +, Hulu e YouTube.